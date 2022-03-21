شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: مقتل وإصابة 4 أشخاص بقصف حوثى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر محلية يمنية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 4 أشخاص بقصف حوثى على مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقالت المصادر- وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"- إن عناصر الحوثى الإرهابية استهدفت بقصف عنيف المعهد الصحي الحكومي في منطقة الشماسي شرقي مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 4 مدنيين، مؤكدة أن المصابين في حالة حرجة.

وعلى صعيد متصل، نفذت جماعة الحوثي حملة لإحراق عدد من المنازل و مزارع المواطنين بالضالع.