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مصادر يمنية: مقتل وإصابة 4 أشخاص بقصف حوثى فى تعز

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر محلية يمنية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 4 أشخاص بقصف حوثى على مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقالت المصادر- وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية"- إن عناصر الحوثى الإرهابية استهدفت بقصف عنيف المعهد الصحي الحكومي في منطقة الشماسي شرقي مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 4 مدنيين، مؤكدة أن المصابين في حالة حرجة.

وعلى صعيد متصل، نفذت جماعة الحوثي حملة لإحراق عدد من المنازل و مزارع المواطنين بالضالع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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