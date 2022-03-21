شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم طلبة من جامعة بيرزيت.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة طلاب جامعة بيرزيت، وهم: نادر عويضات، وحمزة زلوم، ومحمد قاسم، ويحيى القاروط، بعد أن داهمت السكن الجامعي في البلدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام الطويل من منزله في مدينة البيرة، والمواطن عماد أبو عواد من منزله في حي الجنان في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد علي نظمي قنداح، من قرية أبو شخيدم شمال رام الله، بعد أن احتجزته لساعات على حاجز عطارة العسكري.