احتفالا بعيد الأم 2022..جوجل يغير شعاره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

غيّر محرك البحث "جوجل" شعاره اليوم احتفالا بعيد الأم الذي يعد من المناسبات المهمة التي يحرص الأبناء من جميع الأعمار على الاحتفال بها.



ويحتفل الأبناء عن طريق شراء هدايا للتعبير عن حبهم وتقديرهم لأمهاتهم، وترجمة لفضلها في حملهم أجنة ورعايتهم صغارا وكبارا، وبهذا الفضل جعل الله طاعة الأم طريقاً للجنة.

ويحمل عيد الأم معاني عديدة ترتبط بأحداث مختلفة تاريخية أو دينية أو أسطورية، ولهذا فإن دول العالم تحتفل به في تواريخ مختلفة، واحتفال العالم كله بعيد الأم يؤكد أن قوة الأمومة هي أقوى قوانين الطبيعة، وأن القلب الذي تحمله الأم، قلب متدفق بالعطاء المتفاني، والمشاعر والأحاسيس التي أودعها الله فيها، وأنها معجزة إلهية كبرى تلك العواطف التي جبل الله عليها قلوب الأمهات، والتي من شأنها استمرار عجلة الحياة.

ويأتي عيد الأم في مختلف الدول حاملا معه شهادة حب وتقدير من الأبناء للأمهات لدورهن في تنشئتهم، والرعاية والعناية بهم وبالأجيال الجديدة، ولهذا فإن تكريم الأمهات والاحتفال بهن في يوم "عيد الأم" مبدأ اعتمدته الدول والثقافات المختلفة، واتفقت عليه جميع شعوب الأرض، على اختلاف أعرافها ومواثيقها وعاداتها وتقاليدها.

ويغير جوجل شعاره في المناسبات المميزة مثل عيد الأم وبعض المناسبات العالمية.