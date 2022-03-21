شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب بالسعودية غائم بالإمارات ودافئ بالكويت وبارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022، فى السطور التالية:-

طقس طقس السعودية قال المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي: "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف) كذلك على مناطق القصيم، الرياض تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) .

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر الى مترين

حالة البحر: متوسط الموج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة تدريجياً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 30 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 03:21 و الجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:03 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 23:42 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 30 18 80 40 دبي 31 18 80 45 الشارقة 32 17 85 40 عجمان 32 18 80 35 أم القيوين 32 18 85 35 رأس الخيمة 31 17 80 40 الفجيرة 31 21 60 25 العين 34 15 80 30 ليوا 33 15 80 25 الرويس 28 19 70 40 السلع 29 18 75 35 دلما 29 19 80 40 طنب الكبرى 30 19 80 45 طنب الصغرى 30 19 80 45 أبو موسى 30 19 80 45 -مل-

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم دافئ وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلا فيكون مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، وحالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.

طقس البحرين

قالت وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم بارد نسبيا ثم يتحول إلى غائم جزئيا أحيانا خلال النهار، والراياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا

وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 30 م درجة الحرارة الصغرى 15 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%