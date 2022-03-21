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رئيس الوزراء العراقي: خالص التهانئ لشعبنا الكردي بعيد النوروز

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القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كل العراقيين بكل أطيافهم ولاسيما الشعب الكردي بعيد نوروز.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "خالص التهاني والتبريكات لكلّ العراقيين بكلّ أطيافهم ولاسيما شعبنا الكردي بعيد نوروز".

‏وأضاف: "لنجعل من هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين فرصة لإعلاء قيم المحبة والتآلف، والتأكيد على تعزيز الأمن، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، والتمسّك بالعراق، وطناً مستقراً موحداً قوياً مزدهراً."

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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