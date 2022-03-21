شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في هذا التوقيت يبدأ سن اليأس عند الرجال وهذه أعراضه وتأثيره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يمر الرجال أيضًا بما يسمى "سن اليأس" مثل النساء، وبينما تُعرف هذه المرحلة عند النساء مع بداية انقطاع الطمث، تبدأ غالباً في منتصف العمر عند الرجال، حين يتناقص إنتاج هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، مما قد يؤثر على الحالة المزاجية بالكامل. فما هي أعراض سن اليأس عند الرجال؟ وهل يمكن علاجه؟



قد ينخفض مستوى هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة سنوياً، ولهذا السبب أُطلق على هذه المرحلة أيضاً "متلازمة نقص هرمون التستوستيرون". بالإضافة إلى ذلك، يتناقص إنتاج الكثير من هرمونات الرغبة الأخرى، بحيث تقل الرغبة وتتناقص، بحسب ما نشر موقع "بونت" الألماني.

يتطور هذا الخلل الهرموني عند الرجال على مدى عدة سنوات ولا يتضح إلا في الخمسينيات والستينيات من العمر. ولكن بالطبع يختلف الأمر دائماً من شخص لآخر كما تلعب العوامل الوراثية دوراً هاماً في ذلك.

وغالباً ما تكون أعراض سن اليأس عند الرجال:

- زيادة التعرق

- فقدان كتلة العضلات

- زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن

- العجز الجنسي

- العصبية

- إعياء واكتئاب

- مشاكل التركيز وضعف الذاكرة وخمول

مواجهة مشاكل في النوم

يرتبط انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون مع وجود مشاكل في النوم، إذ إن له دورًا ضروريًا في تنظيم عملية النوم، ومن أعراض الإصابة بمشاكل النوم:

صعوبة الخلود إلى النوم.

النوم المتقطع.

التعب خلال النهار.

صعوبة في التركيز.

عدم الراحة.

تعكر المزاج العام.

أعراض أخرى لسن اليأس عند الرجال

أما الأعراض الأخرى التي من الممكن أن تظهر في هذه المرحلة نتيجة انخفاض مستوى التستوستيرون، تتمثل في:

انخفاض كثافة العظام.

تركز الدهون في منطقة البطن.

التثدي لدى الرجال.

انخفاض الحافز والثقة بالنفس.

انخفاض كتلة العضلات وقوتها.

تساقط الشعر عن الجسم.

عليك استشارة الطبيب فورًا عند ملاحظتك لهذه الأعراض، حيث يقوم الطبيب بتحديد السبب من أجل علاجه.

وبينما قد لا يرغب بعض الرجال في الاعتراف بذلك، غير أن ملاحظة وإثبات انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الوقت المناسب من شأنه أن يُجنّب الرجل اللجوء إلى الأدوية.

ووفقاً لما نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، تُساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تخفيف الأعراض كما يمكن اتباعها من قبل النساء أيضاً مثل: اتباع نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأطعمة النباتية، الإقلاع عن الكحوليات والتدخين وممارسة الرياضة بانتظام، تقليل التوتر، والتعرض لأشعة الشمس إلى جانب ممارسة الهوايات التي تساعد على الشعور بالراحة.