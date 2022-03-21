شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن انطلاق مباحثات الهيئة الدستورية السورية المصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن عن أمله في تتمكن الأطراف الجولة السابعة لمباحثات الهيئة الدستورية السورية المصغرة من إحراز تقدم خلال أسبوع المحادثات والتي تناقش البنود الدستورية تبعًا لولاية الهيئة التي تقضى إما بإعداد وصياغة إصلاح دستوري أو إجراء تعديل أو إعداد دستور جديد وعلى أن يعرض أي منها على الشعب.

وقال بيدرسن - في مؤتمر صحفي مساء الأحد في جنيف - أن المباحثات تنطلق اليوم وتضم الوفد المرشح من الحكومة السورية برئاسة أحمد كزبري ووفد هيئة التفاوض المعارضة برئاسة هادى البحرة، بالإضافة إلى وفد المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع ئيسي الوفدين اليوم وتم الاتفاق على العناوين الدستورية الأربعة التي ستناقش على مدار الأسبوع وتشمل الأساسيات في الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة إضافة إلى تنظيم وعمل السلطات العامة.

وأضاف أن رئيسي الوفدين طلبا التوصل إلى آلية أفضل للتعامل مع اليوم الأخير لعمل اللجنة في المباحثات، منوهًا بإمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف ما تناولت الوفود الثلاث المشاركة في المباحثات بما تحدثت عنه خلال اجتماعه بها.