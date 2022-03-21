شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تسلم متهما بجرائم إرهاب اعتقل فى كركوك للجهات المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية إلقاء القبض على متهم بجرائم إرهاب في كركوك، وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان اليوم أنه بعد ورود معلومات بوجود أحد المطلوبين في قضايا إرهاب ضمن قضاء الحويجة، وقامت قوات الأمن بالاشتراك مع استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات، والتي أحاطت بمكان وجود الهدف المطلوب.

حيث أُلقي القبض عليه محاولًا التخفي بين المواطنين قرب أحد معارض سيارات المدينة. وأضافت أنه تم تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص.