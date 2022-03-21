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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر : ضباب يؤثر في مدى الرؤية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الضباب، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة (الشفا ـ الطائف ـ الهدا ـ ميسان).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، الإثنين في تمام الثامنة صباحا.
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