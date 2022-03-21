شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على تعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم حملة تحت عنوان (ما ينسكت عنه) تسلط الضوء حول ابتزاز الأطفال الإلكتروني بمختلف أشكاله.

وذكر المجلس بأن الابتزاز له عدة أوجه منها الابتزاز الإلكتروني وله عدة أشكال من خلال الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، كلابتزاز العاطفي بطلب صور وفيديوهات أو معلومات؛ يستعملها المبتز للتأثير على مشاعر الطفل والتحكم به.

وأضاف المجلس: وأيضا الابتزاز الأخلاقي يكون بطلب فعل عمل غير أخلاقي أو أي عمل آخر لا يرغب الطفل بعمله كطلب اللقاء به، وآخرها الابتزاز المادي ويكون بطلب تحويل أموال او هدايا للمبتز.

وأردف الملجس بأن هناك خمس علامات قد تدل أولياء الأمور على تعرض أطفالهم للإبتزاز الإلكتروني منها:

1 ـ تغييرات في النوم وزيادة القلق والعصبية.

2 ـ فقدان الطفل للمتعة بالأنشطة.

3 ـ وتجنب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

4 ـ طلب أموال بكميات غير مألوفة.

5 ـ قضاء وقت أكثر في استخدام الإنترنت وبشكل سري بعيد عن الآخرين.