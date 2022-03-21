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مباحثات عسكرية بين الولايات المتحدة والكويت حول التعاون والموضوعات المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع قائد قيادة القوة البرية الأمريكية الوسطى الفريق رونالد كلارك، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.


وقالت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى، إن رئيس الأركان تبادل خلال لقائه الفريق كلارك والوفد المرافق له الأحاديث الودية، إلى جانب مناقشة الموضوعات والتعاون المشترك.


حضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة في الجيش الكويتي. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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