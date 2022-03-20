شكرا لقرائتكم خبر عن دخلا المملكة بهذه الحيلة.. القبض على وافدين بحوزتها 39 كليو من الحشيش المخدر في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صَرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدِّرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدِّرات وترويجها، أسفرت عن القبض على وافدَيْن بهوية زائر من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان، بحوزتهما (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر.

وأضاف أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.