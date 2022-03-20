شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لمستخدمي الطرق في منطقة حائل.. أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، أهالي منطقة حائل في كل من (الحائط- السليمي- الشملي- الغزالة)، بسبب توقعات الأرصاد، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من (الحائط- السليمي- الشملي- الغزالة ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.