شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف ينشر فيديو للحظة اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” لقطات ڤديو توثق عملية اعتراض وتدمير ٤ طائرات مسيره مفخخه اطلقتها المليشيا الحوثيه الارهابية المدعومة من ايران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية و المنشآت الاقتصادية .

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