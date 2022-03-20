شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سائق أجرة يتقدم بشكوى ضد "تسلا" بعد حادث مميت في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

تقدم سائق سيارة أجرة في باريس بشكوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا بعد أن تحطمت سيارته (موديل 3) في كانون الأول/ديسمبر، في حادث أدى إلى مقتل شخص واحد، وفقا لما ذكرته محاميته سارة سالدمان اليوم الأحد.



وقالت الحكومة الفرنسية في الأيام التي أعقبت الحادث إن شركة تسلا أبلغتها بعدم وجود أي مؤشر على وجود خطأ فني.

وذكر سالدمان إن موكلها تقدم يوم الجمعة بشكوى جنائية إلى الادعاء العام في فرساي جاء فيها أن تسلا ”عرّضت حياة الآخرين للخطر“، حسبما أفادت ”رويترز“.