شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف مؤتمر الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في العاصمة الرياض، بعد غد الثلاثاء، ولمدة يومين، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعددها 14 دولة عربية، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.



وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن بن إبراهيم الكهموس - في تصريح، نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم -: إن المؤتمر سيناقش عددا من القرارات المهمة، من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، ويشمل ذلك سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل ألا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.



وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة.



وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في عام 2020، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.