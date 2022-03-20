شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبنجلاديش تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم الأحد مع سفير بنجلاديش لدى المنامة محمد نذر الإسلام، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتنامية التي تجمع بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين.



وناقش الجانبان - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - عددا من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.