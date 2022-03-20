شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الليبى: سنعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الليبي في الحكومة الجديدة أحميد حومة التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة، موضحًا أنه سيعمل بتوجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وما يصدر من قرارات وتوصيات عن مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه سيعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبي يصون ليبيا ويحمى حدوده ويدافع عن الدولة الديمقراطية المدنية التي تقوم على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير المجيدة.

كما أكد أحميد حومة في بيان له عن دعمه للجنة 5+5 العسكرية الليبية وكل مقرراتها ونتانج أعمالها، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، موضحا أنه سيهتم بالملفات الخاصة بالجرحي والمبتورين والمتقاعدين ومعالجة كل ما يخص منتسبي وزارة الدفاع بناء على توجيهات رئيس الحكومة الليبية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى أن مسؤولية الدفاع عن ليبيا وصيانة أمنها وحدودها هي مسؤولية وطنية على الجميع وليست حصرا على طرف أوجهة بعينها، داعيًا الجميع إلى التعاون والدعم وأنه من أهداف عمله التعاون الإيجابي والمتميز مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة الضمان أمن واستقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية: كالإرهاب والجريمة

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