شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا وإسبانيا تتفقان على استمرار التعاون فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت موريتانيا وإسبانيا ارتياحهما لتطابق وجهات النظر بينهما في شتى المجالات، واتفقتا على استمرار التعاون المشترك.



وذكر بيان مشترك وُقع في مدريد في ختام زيارة عمل للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الملكة الإسبانية أن الجانبين اتفقا على استمرار التعاون في مختلف المجالات.



وأكد البيان أهمية اللقاء بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والملك فيليبي السادس.. مشيدا بما تحقق من آليات التعاون التي أثمرت نتائج بالغة الأهمية في عدد من المجالات مثل الصحة والهجرة والأمن وصيد الأسماك.



وأعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة التعاون في تلك القطاعات التي باتت تقليدية، بل وتوسيع نطاقها إلى مجالات تعاون جديدة بما يلبي طموحاتهما في تنويع وتعزيز التعاون في شتى المجالات.



وأكدت إسبانيا وموريتانيا تمسكهما بقوة بمبادئ الأمم المتحدة وبالقانون الدولي وأسفهما للاعتداء على أوكرانيا ودعوتهما لاحترام سيادتها ووحدة أراضيها وعبر البلدان عن انشغالهما العميق بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا ومحيطها.



وأشادت إسبانيا بالنتائج التي حققتها موريتانيا على صعيد الاستقرار والأمن كمكسب بالغ الأهمية على المستوى الإقليمي.



كما اتفق البلدان على أهمية مواصلة تعزيز وترقية علاقات التعاون بينهما في شتى المجالات، وعلى تكثيف التعاون التجاري والاستثماري.



ورحبتا بعقد منتدى أعمال لتطوير التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك وصناعة الأغذية الزراعية والصحة والنقل والبناء والبنية التحتية.



ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم بين المدرسة الدبلوماسية لمملكة إسبانيا والأكاديمية الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف تقوية التفاهم والتعارف المتبادل من خلال تكوين الدبلوماسيين وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المفيدة.