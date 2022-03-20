شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة. وبالأمس؛ حاولت مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف منشآت مدنية ونفطية في المملكة. وكان التحالف قد أعلن عن وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة. وأضاف أنه وقع حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

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