أكراد العراق يحتفلون بعيد "نوروز" القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أحيا الأكراد في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، ”عيد نوروز“ القومي، بإقامة مختلف الفعاليات، مثل التجمعات البشرية، وإشعال النيران.



وفي المكان الشهير ”تلة ماما يارا“ بمحافظة السليمانية، تجمع عشرات الأكراد، وأوقدوا النيران في المشعل، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المختلفة، مثل: ركوب الخيل، وارتداء الملابس الشعبية.

وتُسمى شعلة النار، بـ“شعلة كاوا الحداد“، وهي تمثل إيذانًا ببدءِ الاحتفالات الشعبية في تقليد سنوي يمثل تجددًا لدورة الحياة.