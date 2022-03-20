شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مستشار الأمن القومي الأمريكي عن هجمات الحوثيين ضد المملكة وإيران؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بهجمات ميليشيا الحوثي العدائية تجاه المدنيين والبنية التحتية في المملكة.
وقال سوليفان إن الحوثيين يشنون هجماتهم على المملكة بتمكين من إيران، مضيفا أن إيران تزود الحوثيين بالصواريخ والمسيرات والتدريب والخبرة.
وأضاف أن هجمات الحوثيين انتهاك لقرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد السلاح إلى اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين رفضوا الدعوات لوقف النار في اليمن وردوا عليها بهجمات جديدة.
وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على استمرار تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم.
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