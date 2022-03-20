شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز مكانتها وتقدير العاملين في خدمتها.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق جائزته الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطلاق “جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية”، التي تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربيّة وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفراداً ومؤسّسات، وتشجيعهم على نهضتها، وتعزيز انتماء أبناء المملكة خصوصاً والشعوب العربية عموماً إلى هويتهم، وتشجيعهم على المحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها وتطوير طرق استخدامها.

وعبّر الأمين العام المُكلّف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي عن فخر المجمع واعتزازه بإطلاق هذه الجائزة المرموقة، التي تتشرّف بأهدافها وسياقها بحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، التي تؤكد الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما اللغة العربية من قيادتنا الرشيدة؛ لما تعكسه من إرثٍ عظيم لهذه الأمة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والدينية.

وقال: “تحظى الجائزة بمتابعة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، وتستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، والأفراد المهتمين باللغة العربية، وتشمل أربعة فروع هي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية، وقد بلغت قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات أكثر من مليون وست مئة ألف ريال (1600000)، إضافة إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.

وأضاف أن الجائزة تتواءم وتتفق مع أهداف المجمع، ومنها: المحافظة على سلامة اللغة العربية وإيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية، وستكون هذه الجائزة فرصة لتكريم الكفاءات والإنجازات الفردية والمؤسساتية، وموسماً يتنافس فيه المختصون والمعنيون في تقديم حصيلة جهودهم وإنجازاتهم في خدمة اللغة العربية ونشرها.

يذكر أن التقديم على الجائزة سيكون متاحاً من خلال الموقع الإلكتروني https://www.ksaa.gov.sa/prize.ar الذي يتضمّن الشروط والإجراءات اللازمة للفئات المؤهلة للتقدم إلى الجائزة، سواء من الأفراد أم من المؤسسات.