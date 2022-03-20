شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: استشهاد 3 عسكريين فى اشتباك مُسلّح مع إرهابيين على حدود مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، أن اشتباكاً مسلحاً مع "مجموعة إرهابية" أودى بحياة 3 عسكريين بالشريط الحدودى مع مالى، قرب بلدة تيمياوين فى ولاية برج باجى مختار بالمنطقة العسكرية السادسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتقدم الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون بالعزاء لأسر الضحايا، وقال تبون عبر تويتر: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري، دفاعاً عن حرمة التراب الوطني. رحم الله شهداءنا الأبرار".