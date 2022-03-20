شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طفل يمنى بعين واحدة فى حالة نادرة الحدوث عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد طفل يمنى بعين واحدة فى مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، في حالة نادرة الحدوث عالمياً، حيث أوضح مصدر طبى، أن الرضيع ولد فى مستشفى "الهلال الطبى" بمدينة رداع، ولديه تجويف عيني واحد وعصب بصرى واحد، مشيراً إلى أنه توفى بعد ساعات من نقله للحاضنة، حسبما ذكرت شبكة العربية.



يمنى

بدوره، أفاد الإعلامى اليمني كريم زارعى، الذى نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحاله نادرة جدا حول العالم.

كما أضاف أن "العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذوي العين الواحدة".

وختم موضحا أن أول حالة مماثلة سُجلَت عام 1665"، مضيفا "وها نحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن".!