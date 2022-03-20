شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: مصرع 3 عسكريين فى اشتباكات مع إرهابيين على حدود مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مصرع 3 عسكريين فى اشتباكات مع إرهابيين على الشريط الحدودي مع مالي، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

فى وقت سابق، أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن بلاده تعمل اليوم على تهيئة الأسباب التى تحفظ لها مكانتها وموقعها فى السياق العالمى الراهن، عقب إدراكها للتحولات العميقة على الصعيد الإقليمى والدولي.

وأضاف، أن العالم اليوم لن يكون فى المستقبل بنفس التأثيرات التى تحكمت منذ عقود فى العلاقات الدولية، ولا بنفس مرتكزات التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية.

كما أوضح الرئيس الجزائري، أن العالم يعيش فى مثل هذه الظروف متغيرات إقليمية ودولية حاسمة، مجددا التأكيد على أن التطلع إلى بناء "جزائر صاعدة"، يستوجب إعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل، والحرص على تعزيز الأمن القومى القومى بتعدد جوانبه.