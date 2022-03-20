الرئيس العراقى يدعو لضرورة تشكيل حكومة وطنية فى إطار الاستحقاقات الدستورية

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القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى.



وقال المكتب الإعلامي للرئيس صالح - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ذلك جاء خلال تهنئة صالح بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية، مؤكدا ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية وخصوصا الشباب وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقا وأساسا للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع المواطنين في دولة قادرة ومُقتدرة.