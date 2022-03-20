تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.. الحجرف والفضلي يبحثان تعزيز التعاون بمجال الزراعة والأمن الغذائي

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي اليوم بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.

وخلال الاجتماع نوقشت أوجه التعاون المشترك في المجالات الزراعية والبيئية بين دول مجلس التعاون وكيفية مواجهة التحديات البيئية وتأثيرات التغير المناخي، وذلك تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – في تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات كافة.

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