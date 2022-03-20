شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الحالة يتم فصل الموظف بشكل مباشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مختص في الموارد البشرية، عن حالة يتم فيها فصل الموظف بشكل مباشر، وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي.

وقال المختص في لقاء على قناة الإخبارية، إن سوء السلوك أو تصرف لا أخلاقي للموظف يؤدي إلى “الفصل” بشكل مباشر، حيث يخضع للتحقيق ثم الفصل النهائي.

وأشار إلى أنه في حال قلة أداء الموظف، فيعطى فرصة أو اثنين حيث قد يكون لديه مشاكل تعليمية أو تدريبية، ويحتاج توجيه، ثم يفصل في حال عدم تقدمه ويبرئ المسؤول ذمته منه.