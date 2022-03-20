شكرا لقرائتكم خبر عن مختص موارد بشرية يوضح ضوابط فصل الموظف في نظام الانضباط الوظيفي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عبدالعزيز المبارك، مختص في الموارد البشرية، أن الوزير هو الوحيد الذي يكون له الحق في فصل الموظف في نظام الانضباط الوظيفي.

وقال المبارك “إن نظام الانضباط الوظيفي ركز على حالة الفصل، موضحا أن حالات الفصل مهمة جدا، واللجان تصدر قرارات ولكن القرار الأخير يكون بيد الوزير”.

وأضاف “نظام الانضباط وُضع لحماية الموظف من نفسه ومن غيره، وقرار الفصل يُرفع للوزير”.

وتابع : “إن الوزير في هذه الحالة هو صاحب الصلاحية ويتم تشكيل لجنة بحضور مندوب من الموارد البشرية للبت في قرار الفصل هل هو نظامي أم غير نظامي، وبإمكان اللجنة اقتراح غير الفصل”.

يشار إلى أنه بدأ اليوم الأحد في المملكة، تطبيق ‎نظام الانضباط الوظيفي في المملكة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة في تحديث وتطوير الأنظمة.

ويهدف النظام لحماية الوظيفة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.

ويسري نظام الانضباط الوظيفي على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد وفي حدود أحكامها.