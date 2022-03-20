شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إفشال ليلة الإرهاب الحوثي.. ترند المملكة يوجه التحية للأبطال: شكرًا أبطال الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه آلاف المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التحية والشكر، لأبطال قوات الدفاع الجوي بعد إفشال ليلة الإرهاب الحوثي.

وأطلقت مليشيا الحوثي مساء أمس، عددا كبيرا من الطائرات المسيرة وصاروخًا باليستيًا على أهداف ومنشآت مدنية في المملكة.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية، إن الهجمات الإرهابية الحوثية العدائية تعبر عن موقف الميليشيات تجاه دعوة المشاورات ومبادرات السلام الشاملة.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي: إن الحوثيين صعدوا مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي إن “قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب”.

وتابع أن “الهجمات العدائية للميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وأشار إلى أن “الميليشيات تستخدم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، كما تشير التحقيقات الأولية استخدام المليشيا لصواريخ كروز إيرانية استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان”.

من جانبهم أطلق النشطاء هاشتاق #شكرًا_أبطال_الدفاع_الجوي ، موجهين الشكر لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية على يقظتهم واحترافية تعاملهم مع الهجمات المعادية.

ونرصد لكم بعض المشاركات في الهاشتاق: