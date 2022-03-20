شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يدعو لعدم التهاون إزاء أى تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار ملك الأردن عبدالله الثاني، الأحد، الهيئة المستقلة للانتخاب، واطلع على الاستعدادات المتخذة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الثلاثاء المقبل.

وأعرب ملك الأردن، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، عن تقديره لأداء الهيئة واستعداداتها للانتخابات، مثنيا في الذكرى العاشرة لتأسيسها على جهودها في تطوير واستحداث مرافق تخدم العملية الانتخابية.

وأشار الملك عبد الله الثانى إلى أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الأردنية، خاصة الشباب والمرأة، لافتا إلى دور الهيئة بمشروع التحديث السياسي، في ظل نقل ملف الأحزاب من الحكومة إليها، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

ودعا ملك الأردن إلى عدم التهاون إزاء أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة.

وحث الملك عبد الله الثانى على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الإعلام لنقل المعلومات بسرعة وبدقة.

واستمع ملك الأردن إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس مفوضي الهيئة خالد الكلالدة حول التحضيرات اللوجستية وتجهيز الكوادر البشرية وتدريبها، وإدخال التقنيات الحديثة لا سيما في عملية الفرز واستخراج النتائج، وكذلك تسهيل عملية الاقتراع على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرّج رئيس الهيئة على إجراءات تخفيض نفقات العملية الانتخابية بالأردن، وضبط عمليات تدريب الكوادر العاملة في الانتخابات والمتطوعين من الشباب، واعتماد الهيئة بشكل شبه كامل على ذاتها في مناحي الطباعة والإنتاج الإعلامي والمركز الإعلامي واستخدام الطاقة البديلة.

وأكد الكلالدة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تستمد هيبتها واستقلاليتها في عملها مع الأطراف المختلفة، من دعم جلالة الملك المتواصل لها.

واستعرض بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة، مجموعة من الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، ومنها تأسيس المعهد الانتخابي الأردني الذي يمنح درجة الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها، وقد بدأ التدريس واستقبل دفعتين من الطلبة، نصفهم من الأحزاب السياسية.

وأشار الكلالدة إلى اعتماد العاصمة الأرنية عمان مقرا دائما للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بطلب وتوافق 13 دولة عربية أعضاء رئيسيين فيها، بالإضافة إلى 4 دول كأعضاء مراقبين فيها.

ورافق ملك الأردن، خلال الزيارة، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.