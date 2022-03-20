تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة تدريجياً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 30 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:16 والمد الثاني عند الساعة 03:21 و الجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:03 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الجزر الأول عند الساعة 17:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 80 40

دبي 31 18 80 45

الشارقة 32 17 85 40

عجمان 32 18 80 35

أم القيوين 32 18 85 35

رأس الخيمة 31 17 80 40

الفجيرة 31 21 60 25

العين 34 15 80 30

ليوا 33 15 80 25

الرويس 28 19 70 40

السلع 29 18 75 35

دلما 29 19 80 40

طنب الكبرى 30 19 80 45

طنب الصغرى 30 19 80 45

أبو موسى 30 19 80 45