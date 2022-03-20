شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 746 إصابة، كما تعافت 1408 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 532 ألفا و929 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1465 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 151 إصابة جديدة، و6 وفيات، وتعافي 645 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 501 ألف و15 حالة، والوفيات 6 آلاف و374 حالة، والشفاء 487 ألفا و292 حالة.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 347 إصابة جديدة بإجمالي 887 ألفا و729 حالة، وشفاء 1011 حالة جديدة بإجمالي 858 ألفا و217 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأشارت الوزارة إلى تقديم 11 ألفا و799 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و411 ألفا و529 جرعة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 253 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 945 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و316 ألفا و44 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و129 حالة، والشفاء إلى مليونين و273 ألفا و408 حالات.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ عددهم 14 ألفا و294 شخصا، ليبلغ الإجمالي 10 ملايين و226 ألفا و664 شخصا.



وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و135 إصابة، و44 حالة وفاة، وتماثل 17 ألفا و759 شخصا للشفاء خلال أسبوع في الفترة من 11 وحتى 18 من مارس الجاري، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و689 ألفا و314 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و3 حالات، والشفاء إلى مليون و668 ألفا و852 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا ارتفع إلى 4 ملايين و722 ألفا و556 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و425 ألفا و683 شخصا، والجرعة الثالثة إلى 620 ألفا و66 شخصا.