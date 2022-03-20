شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسى الليبى يدعو لتحقيق الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

وأشار المنفي خلال لقائه اليوم الأحد، إلى عدد من المرشحين لمجلس النواب الليبي – بحسب بيان للمجلس الرئاسي - على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما بحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي الليبي، دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.