شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تدين استهداف المنشآت الحيوية فى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية العراقية ما تعرّضَت له المنشآت الحيويّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وما سببه من أضرار.

وجددت الخارجية العراقية موقفها الداعي إلى تبنّي الحوار والارتكان إلى المُبادرات المُفضِيَة لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النِزاع لِما يكفلهُ الحوار من آلياتٍ تُجَنِّبُ جميع الأطراف المزيد من الخسائر، وينعكسَ على شعبِ اليمن بالأمان والسلام.

وأدانت مصر، بأشد العبارات، مواصلة جماعة الحوثي هجماتها الدنيئة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم، بطائرات مٌسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وأكدت مصر في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية الشقيقة يُعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأعادت مصر التأكيد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلديّن الشقيقيّن، وعلى تضامنها ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة.