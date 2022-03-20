شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يبدأ زيارة للفاتيكان وروما ويلتقى البابا فرنسيس والرئيس الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس لبنان العماد ميشال عون مطاررفيق الحريرى الدولى متوجها إلى روما والفاتيكان حيث سيلتقى البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين، وفق بيان لرئاسة لبنان.

يجتمع الرئيس عون مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان المونسنيور جان بول جالاجر.

ويضم الوفد الرسمى المرافق للرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفير اللبنانى لدى الكرسى الرسولى السفير فريد الياس الخازن.

وضمن برنامج زيارة الرئيس الثلاثاء لقائه مع الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا فى قصر الكويرينالى للبحث فى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات كافة.