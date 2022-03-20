شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تدمير زورق مفخخ بالحديدة وإحباط هجوم وشيك استهدف حرية الملاحة جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف‬⁩، اليوم، عن تدمير زورق مفخخ بالحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر. وكشفت قوات التحالف أنها دمرت ما مجموعه ١٠٦ زوارق مفخخة شكلت تهديداً لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر. وأسهمت جهود التحالف في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر “التحالف”: تدمير زورق مفخخ بالحديدة وإحباط هجوم وشيك استهدف حرية الملاحة جنوب البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.