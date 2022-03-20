شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار رعدية على 10 مناطق خلال اليومين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والشرقية، وعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وكان المركز قد أشار في تقريره اليوم، إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأوضح أن تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية يستمر على أجزاء من تلك المناطق.