شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد جوية توثق الأمطار وجريان السيول شرق الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان للسيول في الطائف، أمس السبت.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة على جنوب غرب تربة والجفر وبردية قوية وعلى ميسان وعكاظ شرق الطائف.

وبينت من خلال مشاهد جوية لجريان السيول بحضن تربة وجنوب الغريف جنوب محافظة الخرمة شرق الطائف.

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الكتلة الباردة مستمرة -بمشيئة الله- حتى تتأقلم منتصف الأسبوع القادم حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع.

وأكد أن من المتوقع أن تبقى الأجواء غير مستقرة نوعًا ما حتى الربع الأول من دخول فصل الربيع، مشيرًا على أن الفرصة مواتية للسحب الركامية الرعدية على حيث تسقط الأمطار الربيعية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، مع تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد في مدى الرؤية الأفقية.