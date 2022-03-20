تلفزيون ذكي للألعاب من هايسنس.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هايسنس التلفزيون الذكي 4K Game TV Ace 2023 65E55Hالجديد لعشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الصينية أن التلفزيون الجديد يمتاز بشاشة قياس 65 بوصة وبدقة وضوح 3840×2160 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يصل إلى 240 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 7ر2 مللي ثانية، مما يتيح تشغيل الألعاب بسلاسة.

وتبلغ زاوية المشاهدة 178 درجة، ومن ثم يمكن مشاهدة التلفزيون جيداً من زوايا الرؤية المائلة.

وينبض داخله معالج رباعي النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

ويدعم الجهاز أحدث تقنيات الصوت والصورة مثل VRR و AMD FreeSync Premium وDolby Vision وDolby Amosو Hisense U+ Super Image Quality Engine 2.0، بالإضافة إلى نظام صوتي يتألف من سماعتين بقدرة 12 وات مع محرك Hi-Sound. كما يدعم التلفاز تقنية NFC وتقنية Wi-Fi 6.