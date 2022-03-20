هذا الربيع.. الأظافر تتألق بالألوان الزاهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة Elle أن الألوان الزاهية تهيمن على طلاء الأظافر في ربيع- صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.



وأوضحت المجلة أن الأظافر تزهو هذا الموسم بالأصفر الشمسي الذي يتناغم مع الملابس الجينز ذات اللون الأزرق الداكن خاصة، وتخلق التوليفة تبايناً لافتاً للأنظار.

وتزدان الأظافر أيضاً بالبرتقالي، بطيف لوني واسع من المشمشي مرورا بالتراكوتا وصولاً إلى النيون، إلى جانب الأخضر الفستقي الذي يتناغم مع الملابس بالبيج.

أما تلتي ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وأنوثة، فيمكنها تنسيق الطلاء مع ملابس بالوردي.

أما التي ترغب في إطلالة أكثر جاذبية فيمكنها تزيينها أظافرها بالبنفسجي الجريء، لتنسيقه مع ملابس بألوان الباستيل الحالمة.