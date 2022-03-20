شركة أستون مارتن تودع أيقونتها V12 Vantage

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أستون مارتن توديع أيقونتها V12 Vantage الكوبيه بإصدار محدود من 333 نسخة فقط.



وأوضحت الشركة البريطانية الشهيرة أن V12 Vantage ثنائية المقاعد تعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 5.2 لتر وبقوة 515 كيلووات/700 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 753 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.5 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 322 كلم/س.