شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يدعو القوى السياسية لتحمل مسئولية تشكيل حكومة تلبى مطالب الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية في البلاد إلى تحمل مسئوليتها، والعمل على تشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين، مؤكدا خلال افتتاحه مستشفى بمدينة الموصل أن القوى السياسية مطلوب منها بعد ستة أشهر من الانتخابات أن تعمل على تشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها في خدمة المواطنين العراقيين.

وقال الكاظمي في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية: "اليوم يجب أن نعمل معا لإعادة الاعتبار لكل العراق، وأن نتوقف عند كل المحطات التي أدّت بنا إلى هذا الانسداد السياسي، يجب أن نعيد النظر وأن نحيي لجنة إعادة كتابة الدستور وتصحيح الكثير من النقاط التي كانت عائقاً في بناء العراق".

وأشار إلى أنه "يتحتم العمل بكل قوّة لتشكيل حكومة تقوم بواجباتها واستحقاقاتها؛ فالمرحلة القادمة هي مرحلة استحقاقات .. لقد نجحت هذه الحكومة بحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار، عبر إجراءات إصلاحية عديدة".