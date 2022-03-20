طريق المدينة ـ مكة السريع يُسهم فى استقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030

القاهرة - سامية سيد - يسهم طريق المدينة المنورة ـ مكة المكرمة السريع الذى يربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة المدينة المنورة، فى خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسمى الحج والعمرة، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، كما يسهم فى تسهيل تنقلات سكان المحافظات الواقعة بين المنطقتين، واختصار مدة الوصول. وفق"واس".

يأتى هذا المشروع ضمن خطط منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية لتطوير قطاع الطرق فى المملكة، يبلغ طول طريق المدينة المنورة ـ مكة المكرمة السريع 397.3 كم، و يمر بأكثر من 33 قرية وحياً، ويبلغ عدد الجسور فيه 231 جسراً، وتصل عدد التقاطعات العلوية إلى 20 تقاطعاً.

وأشارت إلى أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية أولت هذا الطريق اهتماماً كبيراً، واستمرت طيلة الفترة الماضية بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه، سعياً لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التى أطلقها ولى العهد السعودى تتضمن عدداً من المشاريع المتعلقة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تطوير ورفع جودة قطاع الطرق، وزيادة سعة المطارات، والوصول إلى 250 رحلة دولية، وإطلاق ناقل وطنى جديد، وزيادة السعة التشغيلية لقطار الحرمين، وصولاً لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.