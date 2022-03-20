شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة السعودية" تدين اعتداءات الحوثيين على مرافق بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الطاقة السعودية تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، وتعرّض معمل ينبع للغاز الطبيعى، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين عن بعد. وفق واس.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة، أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التى تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية فى مناطق مختلفة من المملكة، ومنها على سبيل المثال، الهجوم الذى حدث مؤخرًا على مصفاة الرياض، هى محاولات جبانة، تخرق كل القوانين والأعراف الدولية، ولا تستهدف السعودية وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، كما تستهدف، بالتالى، الاقتصاد العالمى ككل.

وجدد المصدر الدعوة التى وجهتها السعودية إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدى لجميع الجهات التى تنفذها أو تدعمها.