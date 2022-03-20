شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أردنى يؤكد مصادرة أوكرانيا لشحنات بإحدى الموانئ منها للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس غرفة تجارة عمّان بالأردن خليل الحاج توفيق، الأحد، إن الجيش الأوكراني صادر شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن.

وأضاف الحاج توفيق وهو أيضا نقيب تجار المواد الغذائية بالأردن، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية أردنية - أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار المحلية في الأردن ليس مرتبط بالهجوم الروسي لأوكرانيا، مبينا أن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.

وأشار إلى أن الأردن يستورد نحو 4 ملايين طن مواد غذائية سنويا عن طريق القطاع الخاص، تشكل نحو 85% من الغذاء، نافيا احتكار التجار للسلع الغذائية.

ولفت النظر إلى وجود 5500 طن زيت و3000 طن بقوليات مدفوعات الثمن في مصر ستصل إلى الأردن في أي لحظة.