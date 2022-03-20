شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: ندعم تطلعات شعب تونس لحكومة ديمقراطية فعالة تنمى الفرص الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن دعم بلاده لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية فعّالة، تستجيب لحاجاته وتحمي حقوق الإنسان العالمية وتبسط الأمن وتنمّي الفرص الاقتصادية.

جاء ذلك خلال تهنئة لوزير الخارجية الأمريكي، نشرتها السفارة الأمريكية بتونس عبر موقعها الرسمي على فيسبوك اليوم الأحد، بالنيابة عن حكومة الولايات المتّحدة الأمريكية، للشعب التونسي بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال والذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية.

وقال بلينكن إن "ما يجمع بين بلدينا من روابط إنّما تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم نتقاسمها ونرى فيها دعائم لمجتمع حرّ، فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بيننا".

وأضاف بلينكن - في تهنئته - أنه "يستحضر هنا الدور التاريخي للمجتمع المدني التونسي الذي نال جائزة نوبل للسلام لعام 2015 بفضل إسهامه في بناء ديمقراطية تعدّدية، ما يدل على الطابع الحقيقي للشعب التونسي".