شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يدين الهجوم الحوثى الإرهابى على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات استمرار الحوثي في إطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات المسيرة باتجاه المملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية في منطقة جازان وخميس مشيط والطائف وينبع و ظهران الجنوب، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.وفق واس.

وأشاد الحجرف بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة للدفاعات الجوية السعودية، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.