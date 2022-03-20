شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردنى: مخزون القمح في المملكة يكفي لمدة 13 شهرا و8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالي، الأحد، إن الأردن لديه مخزون قمح يكفي لمدة 13 شهرا و8 أيام.

وأضاف الوزير الأردنى خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية – نقلته وسائل إعلام أردنية - إن الأردن لديه الإمكانية أن يستوعب لمدة 18 شهرا من القمح ولكن ارتفاع كلفة القمح منعتنا من الشراء بكلفة عالية.

وتابع الوزير الأردني "في عام 2022 لم نشتر من روسيا أو أوكرانيا (...) شراؤنا من البحر الأسود معظمه من رومانيا والشعير من أستراليا، فلا يوجد لدينا أي شحنة متعاقد عليها منشأئها روسي أو اوكراني".